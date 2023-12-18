Министры обороны Анушаускс и Писториус подпишут план действий по дислокации бригады в Литве

Как сообщили в Минобороны, план действий, который будет подписан Арвидасом Анушаускасом и Борисом Писториусом в Вильнюсе, определит намерения обеих сторон относительно немецкой бригады в Литве и дальнейший курс действий по ее полному развертыванию.

Сообщается, что бригада будет состоять из существующих и новых сформированных подразделений. В Литву будут переброшены 203-й танковый батальон из земли Северный Рейн-Вестфалия и 122-й бронетанковый пехотный батальон из Баварии.

Германия является одним из важнейших союзников Литвы, который вносит значительный вклад в обеспечение безопасности региона. Среди важнейших направлений военного сотрудничества Литвы и Германии – совместные учения и совместное участие в международных операциях, присоединение Литвы к возглавляемой Германией инициативе "Европейский небесный щит".