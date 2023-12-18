Министры обороны Анушаускс и Писториус подпишут план действий по дислокации бригады в Литве

Как сообщили в Минобороны, план действий, который будет подписан Арвидасом Анушаускасом и Борисом Писториусом в Вильнюсе, определит намерения обеих сторон относительно немецкой бригады в Литве и дальнейший курс действий по ее полному развертыванию.
Сообщается, что бригада будет состоять из существующих и новых сформированных подразделений. В Литву будут переброшены 203-й танковый батальон из земли Северный Рейн-Вестфалия и 122-й бронетанковый пехотный батальон из Баварии.
Германия является одним из важнейших союзников Литвы, который вносит значительный вклад в обеспечение безопасности региона. Среди важнейших направлений военного сотрудничества Литвы и Германии – совместные учения и совместное участие в международных операциях, присоединение Литвы к возглавляемой Германией инициативе "Европейский небесный щит".
Германия также взяла на себя обязательство разместить в стране военное подразделение размером с бригаду. Два немецких боевых батальона, которые в настоящее время базируются в Баварии и Северном Рейне-Вестфалии, будут переброшены в страну в качестве ядра новой немецкой военной бригады, сообщило Министерство обороны.
Планируется, что первое подразделение и организационный штаб бронетанковой бригады прибудут в Литву в 2024 году.
Основная часть немецкой бригады будет переброшена в Литву в 2026 году. Однако стороны договорились подписать подробный план переброски войск до 22 декабря этого года.