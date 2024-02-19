Министры иностранных дел стран Балтии осудили организацию Россией выборов на территории Украины

"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, принимая во внимание заявление верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля от 12 декабря 2023 года, подчеркиваем, что организация Россией выборов на временно оккупированных и незаконно аннексированных территориях территорий Украины является серьезным нарушением международного права, Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и не будем признавать такие выборы и их результаты на временно оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины", - говорится в заявлении министров.