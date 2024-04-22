Министры иностранных дел и обороны Литвы примут участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам

Министры иностранных дел и министры обороны на совместном заседании обсудят ситуацию на украинском фронте и обязательства ЕС перед Украиной, включая военную поддержку. Совет также обсудит использование замороженных российских активов для нужд Украины и новые санкции, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел (МИД).

В ходе дискуссии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Рустем Умеров дистанционно обратятся к министрам иностранных дел и обороны ЕС.