Министры иностранных дел и обороны Литвы примут участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas, Gabrielius Landsbergis
Laurynas Kasčiūnas, Gabrielius Landsbergis
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В понедельник министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и министр обороны Лауринас Кащюнас примут участие в заседании Совета Европейского союза по иностранным делам, которое пройдет в Люксембурге.

Министры иностранных дел и министры обороны на совместном заседании обсудят ситуацию на украинском фронте и обязательства ЕС перед Украиной, включая военную поддержку. Совет также обсудит использование замороженных российских активов для нужд Украины и новые санкции, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел (МИД).

В ходе дискуссии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Рустем Умеров дистанционно обратятся к министрам иностранных дел и обороны ЕС.

В рамках сессии министры иностранных дел также обсудят события на Ближнем Востоке, в том числе деэскалацию ситуации в регионе и региональную безопасность, а также вопрос усиления санкций против Ирана, планируется обсудить гуманитарную ситуацию в регионе и возможности возобновления ближневосточного мирного процесса.

Совет по иностранным делам также обсудит ситуацию в Судане, где с апреля 2023 года продолжается военный конфликт. В ходе дискуссии министры обсудят итоги Международной гуманитарной конференции для Судана и его соседей, а также дальнейшие действия ЕС по реагированию на продолжающийся кризис.

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