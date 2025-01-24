Министры энергетики стран Балтии подтверждают полную готовность к синхронизации с единой европейской электросетью

Мелнис подчеркнул, что на данный момент не выявлено никаких провокаций со стороны России, однако заверил, что у стран Балтии есть и альтернативные сценарии на случай, „если возникнут какие-то риски или угрозы“.

Министр климата и энергетики Латвии Каспарс Мелнис заявил, что на встрече министры обсудили все вопросы в связи с планируемым отключением от так называемой сети БРЭЛЛ и синхронизацией с европейской сетью электроэнергии.

Все три министра подчеркнули, что мониторинг электросетей ведется постоянно и вовлеченные стороны готовы к возможным провокациям, но при этом литовский министр указал на вероятность развертывания дезинформационных кампаний.

„Это исторический момент, который откроет новую главу в сотрудничестве стран Балтии“, - заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, отметив, что рассмотрены и проанализированы все возможные сценарии и общественность о подключении к европейской сети может не беспокоиться.

Она также подчеркнула, что страны Балтии полностью готовы осуществить переключение от одной сети к другой так, чтобы потребители этого даже не заметили.

На встрече также обсуждалось дальнейшее сотрудничество стран с целью укрепления и поддержания безопасности электроэнергетической сети. Все три министра сошлись во мнении, что в будущем приоритетом станет укрепление ее безопасности. В этой же связи при проектировании новых электросетей надо думать не только о защите, но и о возможности как можно скорее восстановить работу инфраструктуры в случае возможных повреждений, добавили должностные лица.

Кроме того, министры отметили, что синхронизация с европейской электросетью не должна особо влиять на цены на электроэнергию.