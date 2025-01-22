Министру обороны Германии вручена награда за заслуги перед Литвой

В ходе встречи президент вручил министру обороны Германии награду – Большой крест ордена „За заслуги перед Литвой“.
Политик, прибывший в Литву со своим шестым визитом, в среду также встретится с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом и министром национальной обороны Довиле Шакалене.
Между тем, в четверг министр обороны Германии планирует посетить пехотный батальон Князя Вайдотаса, расположенный в Рокантишкес. Там он встретится с министрами обороны трех стран Балтии.
По данным Министерства национальной обороны (Минобороны), на встрече будут обсуждаться вопросы защиты критически важной подводной инфраструктуры, приоритеты саммита НАТО в Гааге, поддержка Украины и другие вопросы.
Летом 2022 года Берлин обязался разместить в Литве воинское подразделение размером с бригаду. Всего в Литву предполагается направить около 5 тыс. военнослужащих немецкой бригады и гражданских лиц. Некоторые из них приедут со своими семьями.Планируется, что большая часть бригады будет переброшена в Литву к 2026 году. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, бригада выйдет на полную боевую готовность к 2027 году.
Весной прошлого года в Литву прибыл первый элемент немецкой бригады – более 20 солдат, отвечающих за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре.