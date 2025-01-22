2025.01.22 14:01

Министру обороны Германии вручена награда за заслуги перед Литвой

 
ru.DELFI.lt
ELTA

В Президентском дворце в среду состоялась встреча главы государства Гитанаса Науседы с министром обороны Германии Борисом Писториусом, прибывшим в Литву с официальным визитом.

В ходе встречи президент вручил министру обороны Германии награду – Большой крест ордена „За заслуги перед Литвой“.

Политик, прибывший в Литву со своим шестым визитом, в среду также встретится с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом и министром национальной обороны Довиле Шакалене.

Между тем, в четверг министр обороны Германии планирует посетить пехотный батальон Князя Вайдотаса, расположенный в Рокантишкес. Там он встретится с министрами обороны трех стран Балтии.

По данным Министерства национальной обороны (Минобороны), на встрече будут обсуждаться вопросы защиты критически важной подводной инфраструктуры, приоритеты саммита НАТО в Гааге, поддержка Украины и другие вопросы.

Летом 2022 года Берлин обязался разместить в Литве воинское подразделение размером с бригаду. Всего в Литву предполагается направить около 5 тыс. военнослужащих немецкой бригады и гражданских лиц. Некоторые из них приедут со своими семьями.Планируется, что большая часть бригады будет переброшена в Литву к 2026 году. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, бригада выйдет на полную боевую готовность к 2027 году.

Весной прошлого года в Литву прибыл первый элемент немецкой бригады – более 20 солдат, отвечающих за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре.

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