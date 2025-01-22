Министру обороны Германии вручена награда за заслуги перед Литвой

В ходе встречи президент вручил министру обороны Германии награду – Большой крест ордена „За заслуги перед Литвой“.

Политик, прибывший в Литву со своим шестым визитом, в среду также встретится с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом и министром национальной обороны Довиле Шакалене.

Между тем, в четверг министр обороны Германии планирует посетить пехотный батальон Князя Вайдотаса, расположенный в Рокантишкес. Там он встретится с министрами обороны трех стран Балтии.

По данным Министерства национальной обороны (Минобороны), на встрече будут обсуждаться вопросы защиты критически важной подводной инфраструктуры, приоритеты саммита НАТО в Гааге, поддержка Украины и другие вопросы.