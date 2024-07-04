Министр здравоохранения ответил на критику: судьбу конкретных министров решат президент и премьер-министр

„Президент подписал все именно такие законы о реформе системы здравоохранения и последовательно способствует их реализации. Такая поддержка со стороны президента в отношении реализации законов о наших реформах всех мотивирует“, — сказал министр в комментарии, направленном агентству Elta в среду.

Однако он также отметил, что в случае принятия решения о его замене всего за несколько месяцев до окончания срока полномочий, политик с уважением отнесся бы к такому решению.