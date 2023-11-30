Министр здравоохранения Литвы участвует во встрече министров ЕС в Брюсселе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Министр здравоохранения Арунас Дулькис в четверг в Брюсселе участвует в заседании Совета министров здравоохранения Европейского союза (ЕС). В ходе встречи планируется обсудить вопросы политики лекарственных препаратов, психического здоровья и превенции пандемий.

Как сообщает Минздрав, в Совете министров здравоохранения ЕС обменяются мнениями об Открытой стратегической автономии с точки зрения здравоохранения.

Также будут подтверждены выводы о психическом здоровье и приоритетах политики в этой области.

Испания, председательствующая в Совете ЕС, представит информацию о существующих предложениях по выплате пошлин Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA), Европейской зоне медицинских данных, а также стандартам качества и безопасности веществ человеческого происхождения, предназначенных для использования человеком.
Также будет представлен обзор Закона ЕС о лекарственных средствах.

Эстонская делегация планирует предоставить информацию о текущем опыте реализации инициативы "1+ миллион геномов" (1+MG) и реализацию руководящих принципов действий на 2023-2027 годы.

В ходе встречи Испания вместе с Комиссией предоставит информацию о переговорах по Международному соглашению о предотвращении, готовности и реагировании на пандемии и дополнительные изменения в Международных медико-санитарных правилах (2005 г.).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии