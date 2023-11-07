Министр заговорил о необоснованно большой зарплате посла Литвы в Великобритании

"Ин (Баярунас) сам считает, что находится в комфортном положении, поскольку из-за позиции президентской службы, получает всю зарплату посла, как будто он находится в Лондоне (...) Это очень щедрая для Литвы зарплата", – сказал Ландсбергис.

"Другие работники, находящиеся в подобном положении получают литовскую зарплату", – продолжил министр, отметив, что это несправедливо.

"Но решение этого вопроса зависит не от министерства. Это вопрос, требующий соглашения между ведомствами. Только потому, что есть договоренность между 3 из 4 ведомств, сохраняется такая ситуация", – сказал Ландсбергис, имея в виду, что президентская служба остается на стороне Баярунаса.

По словам министра, и сам посол хвастался перед коллегами, что за него вступилась президентская служба.