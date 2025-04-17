Министр юстиции: решение Конституционного Суда о партнерстве – историческое

„Мы должны признать, что это решение Конституционного Суда является историческим, историческим в развитии защиты прав человека. Мы должны также признать, что институт партнерства после этого решения Конституционного суда, очевидно, будет пониматься по-другому, то есть не только между мужчиной и женщиной, но и между лицами одного пола“, – сказал Р. Моцкус агентству Elta.

По его словам, уже очевидно, что после этого решения Конституционного Суда политикам придется вносить поправки к законам либо через Сейм, либо через правительство.

Конституционный Суд в четверг постановил, что тот факт, что в Литве не узаконены однополые партнерства, противоречит Конституции.