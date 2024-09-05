2024.09.05 17:50

Министр юстиции Литвы о трибунале для России: мы не можем его не создать

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Europos Tarybos Teisingumo ministrų konferencija „Atsakomybės už tarptautinius nusikaltimus Ukrainoje link“
Europos Tarybos Teisingumo ministrų konferencija „Atsakomybės už tarptautinius nusikaltimus Ukrainoje link“
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В четверг в Вильнюсе министры юстиции Совета Европы (СЕ) обсуждали следующие шаги по созданию Специального трибунала по агрессии России против Украины. Министр юстиции Эвелина Добровольска подчеркнула, что этот трибунал должен быть создан для достижения верховенства международного права.

„Я не думаю, что у нас есть возможность не создавать такой трибунал. (...) Специальный трибунал – это единственный путь. Это не должен быть просто региональный трибунал, это международный вопрос. Мы должны обеспечить, чтобы международное право работало“, - сказала Э. Добровольска на пресс-конференции в четверг.

Несмотря на то, что дискуссии о Специальном трибунале идут уже несколько лет, Украина считает идею реализуемой, говорит посол Украины в Литве Петр Бешта.

„Мы считаем, что его действительно можно и нужно создать. (…) Имеет смысл не только добиваться справедливости для пострадавших от российской агрессии, но и с целью предотвращения актов агрессии в будущем“, - заявил П. Бешта.

Посещающая Вильнюс генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич отмечает, что организацией деятельности Специального трибунала может заняться и СЕ. Однако, как указывает М. Пейчинович-Бурич, это должно решаться международной группой из 44 стран, рассматривающих возможность создания Специального трибунала.

„Этот специальный трибунал должен быть создан как можно скорее, и сейчас СЕ задается вопросом, можем ли мы быть теми, кто организует это вместе с Украиной и другими партнерами“, - сказала М. Пейчинович-Бурич.

„Сегодня будут обсуждаться различные возможности сотрудничества. Каким бы ни было решение, мы его поддержим. (...) Любое решение, которое будет принято, должно быть юридически обоснованным и безупречным“, - сказала генеральный секретарь СЕ, подчеркнув, что наиболее важным вопросом, когда речь идет о Специальном трибунале, является создание безупречной и „непреодолимой“ правовой базы.

Также в ходе международной конференции, которая прошла в четверг в Вильнюсе, 10 стран подписали конвенцию об искусственном интеллекте (ИИ), правах человека и международном праве, чтобы создать правовую основу для регулирования искусственного интеллекта. По словам М. Пейчинович-Бурич, если у нас не будет правовой основы для ИИ, он может непоправимо нарушить права человека и демократические системы.

ELTA напоминает, что в четверг в Вильнюсе проходит конференция министров юстиции Совета Европы (СЕ).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии