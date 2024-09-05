Министр юстиции Литвы о трибунале для России: мы не можем его не создать

Посещающая Вильнюс генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич отмечает, что организацией деятельности Специального трибунала может заняться и СЕ. Однако, как указывает М. Пейчинович-Бурич, это должно решаться международной группой из 44 стран, рассматривающих возможность создания Специального трибунала.

„Мы считаем, что его действительно можно и нужно создать. (…) Имеет смысл не только добиваться справедливости для пострадавших от российской агрессии, но и с целью предотвращения актов агрессии в будущем“, - заявил П. Бешта.

Несмотря на то, что дискуссии о Специальном трибунале идут уже несколько лет, Украина считает идею реализуемой, говорит посол Украины в Литве Петр Бешта.

„Я не думаю, что у нас есть возможность не создавать такой трибунал. (...) Специальный трибунал – это единственный путь. Это не должен быть просто региональный трибунал, это международный вопрос. Мы должны обеспечить, чтобы международное право работало“, - сказала Э. Добровольска на пресс-конференции в четверг.

„Этот специальный трибунал должен быть создан как можно скорее, и сейчас СЕ задается вопросом, можем ли мы быть теми, кто организует это вместе с Украиной и другими партнерами“, - сказала М. Пейчинович-Бурич.

„Сегодня будут обсуждаться различные возможности сотрудничества. Каким бы ни было решение, мы его поддержим. (...) Любое решение, которое будет принято, должно быть юридически обоснованным и безупречным“, - сказала генеральный секретарь СЕ, подчеркнув, что наиболее важным вопросом, когда речь идет о Специальном трибунале, является создание безупречной и „непреодолимой“ правовой базы.