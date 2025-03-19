Министр юстиции: Литва будет добиваться уголовной ответственности Путина

„То, что президент США и президент России разговаривают, их решения никак не повлияют на позицию Литвы и ответственность за военные преступления. Литва, правительство Литвы однозначно придерживаются позиции, что Путин и его команда за эти преступления должны быть привлечены к уголовной ответственности“, - заявил Р. Моцкус радио LRT.
„Мы видим, что Международный суд ООН выдал ордер на арест самого Путина. Литва, безусловно, не отступит в этом вопросе и не смягчит свою позицию каким-либо образом. Я могу еще раз подтвердить, что правительство Литовской Республики и Министерство юстиции нисколько не отступают и не смягчают свою позицию каким-либо образом в вопросе ответственности как Путина, так и его сообщников“, - подчеркнул министр.
В ходе телефонного разговора во вторник президент США Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о 30-дневном прекращении огня, связанном с энергетической инфраструктурой в продолжающейся войне в Украине.
До разговора глав этих государств на международной арене в течение нескольких недель ходили разговоры и высказывались опасения относительно смягчения позиции Вашингтона в отношении Кремля.
В понедельник международные СМИ сообщили, что Министерство юстиции США уже проинформировало европейских чиновников о том, что Вашингтон выходит из международной группы по расследованию действий лиц, ответственных за вторжение в Украину. Эта группа была создана для привлечения руководства России, а также их союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за преступления, которые определяются в международном праве и договорах как агрессия против суверенитета другой страны.