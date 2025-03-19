Министр юстиции: Литва будет добиваться уголовной ответственности Путина

В понедельник международные СМИ сообщили, что Министерство юстиции США уже проинформировало европейских чиновников о том, что Вашингтон выходит из международной группы по расследованию действий лиц, ответственных за вторжение в Украину. Эта группа была создана для привлечения руководства России, а также их союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за преступления, которые определяются в международном праве и договорах как агрессия против суверенитета другой страны.