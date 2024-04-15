Министр внутренних дел Литвы: проект по предотвращению распространения наркотиков демонстрирует положительные результаты

По словам министра, в ходе реализации проекта общественные сотрудники провели оценку безопасности в школах по подготовленной специальной анкете, на основании которой был составлен план действий для образовательных учреждений. По словам А. Билотайте, в ходе проекта осуществляется открытое и закрытое полицейское патрулирование, а на территории школ используются дроны.

Клайпедский районный муниципалитет выделил 100 тыс. евро на установку камер в Гаргждайской прогимназии Кранто и строительство забора вокруг школы. Между тем, Алитусский городской муниципалитет закупил для школ системы мониторинга и детекторы.

"Мы устанавливаем системы мониторинга, закупаем детекторы. Молодежь знает и хорошо слышит об этом. Если торговля будет происходить не в школе, она, скорее всего, будет происходить где-то еще. В одной школе мы установили 30 камер наблюдения: 17 внутри, 13 снаружи. Ситуация в этой школе в корне изменилась. Но разве молодежь не может пойти в парк за 400 метров и там купить? Такая ситуация возможна", – заявил мэр Алитуса Нериюс Цецюлис.