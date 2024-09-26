Министр транспорта: возможно, придется увеличить долю акциза, выделяемую на дороги

„Сегодня только около половины акциза идет на дороги, хотя за счет акциза мы финансируем и оборону, и национального телерадиовещателя. (...) Некоторые говорят, что большая часть акциза должна быть выделена на дороги, но мы прекрасно понимаем, что тогда не хватит средств на другие государственные сферы, где все соревнуются, какую еще льготу предложить или где требуется большая поддержка“, - в четверг Žinių radijas сказал Скуодис.

По словам министра, новые меры налогообложения, такие как e-tolling (электронная система взимания автодорожных сборов), могут быть использованы для привлечения дополнительных доходов для дорог.