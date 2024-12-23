Министр транспорта представил свою команду: к работе приступают 3 замминистра и канцлер

Т. Даукантас работал председателем, членом правления фондов EPSO-G, Студенческого обмена и поддержки, Европейских социальных фондов. У него также есть опыт преподавания в университете Миколаса Ромериса, заявляют в ведомстве.

В понедельник был представлен и канцлер Министерства транспорта – им стал Томас Даукантас, который до этого был врио канцлера Министерства энергетики. Сообщается, что новый канцлер министерства обладает многолетним опытом в вопросах права, подготовки стратегических планов деятельности и их реализации, использования финансовых ресурсов и административной деятельности.

Сообщается, что Р. Жёбакас будет отвечать за развитие дорожной инфраструктуры и вопросы политики воздушного транспорта. Области, курируемые Ю. Таминскасом и Ю. Глебовасом, еще будут уточнены.

Согласно сообщению, у вице-министра Р. Жёбакаса накоплен богатый политический опыт – более 16 лет: он работал в Офисе президента, где давал консультации по политическим процессам и вопросам коммуникации, а также в Сейме, где, в качестве советника, способствовал реализации процессов законодательного и парламентского контроля.

Второй заместитель министра Ю. Таминскас работает в сфере формирования политики на протяжении уже почти 15 лет, он занимался вопросами прав человека, муниципалитетов и коммуникационной инфраструктуры в Учреждении контролеров Сейма, в Сейме и Ассоциации муниципалитетов Литвы.