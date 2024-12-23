2024.12.23 14:17

Министр транспорта представил свою команду: к работе приступают 3 замминистра и канцлер

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Eugenijus Sabutis
Eugenijus Sabutis
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

В Министерстве транспорта приступает к работе новая команда заместителей министра. Как сообщается в пресс-релизе, на должность заместителей министра транспорта назначены Родерикас Жёбакас, Юрас Таминскас и Юлюс Глебовас.

Сообщается, что Р. Жёбакас будет отвечать за развитие дорожной инфраструктуры и вопросы политики воздушного транспорта. Области, курируемые Ю. Таминскасом и Ю. Глебовасом, еще будут уточнены.

В понедельник был представлен и канцлер Министерства транспорта – им стал Томас Даукантас, который до этого был врио канцлера Министерства энергетики. Сообщается, что новый канцлер министерства обладает многолетним опытом в вопросах права, подготовки стратегических планов деятельности и их реализации, использования финансовых ресурсов и административной деятельности.

Т. Даукантас работал председателем, членом правления фондов EPSO-G, Студенческого обмена и поддержки, Европейских социальных фондов. У него также есть опыт преподавания в университете Миколаса Ромериса, заявляют в ведомстве.

Согласно сообщению, у вице-министра Р. Жёбакаса накоплен богатый политический опыт – более 16 лет: он работал в Офисе президента, где давал консультации по политическим процессам и вопросам коммуникации, а также в Сейме, где, в качестве советника, способствовал реализации процессов законодательного и парламентского контроля.

Второй заместитель министра Ю. Таминскас работает в сфере формирования политики на протяжении уже почти 15 лет, он занимался вопросами прав человека, муниципалитетов и коммуникационной инфраструктуры в Учреждении контролеров Сейма, в Сейме и Ассоциации муниципалитетов Литвы.

Между тем, заместитель министра Ю. Глебовас накопил почти 25-летний опыт работы в сфере формирования юридической, международной политики и развития транспортных проектов, последние четыре года он работал торговым атташе в посольстве Литвы в Королевстве Нидерландов.

„Я выбрал в политкоманду людей, которые могли бы своим опытом и знаниями способствовать совершенствованию транспортной отрасли, внедрению инноваций и плавно бы влились в команду Минтранса, применяя свои компетенции. Я рад, что удалось собрать вместе членов команды с широким и многолетним опытом работы в различных отраслях литовской и внешней политики“, – цитируются в пресс-релизе слова нового министра транспорта Эугениюса Сабутиса о собранной команде.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии