Министр соцзащиты Литвы в Женеве обсудит нарушения прав человека в Украине

По сообщению министерства, на заседании высокого уровня 55-й сессии Совета ООН по правам человека министр М. Навицкене расскажет о необходимой направленности всех стран мира против любых форм несправедливости и насилия.

На организованном Украиной мероприятии высокого уровня по поводу войны в Украине, особое внимание министра М. Навицкене будет уделено напоминанию о том, что мы уже отсчитываем 10 лет с начала российской агрессии против Украины и она не прекращена до сих пор.

Министр также подчеркнет необходимость жесткого реагирования на недопущение депортации украинских детей в Россию и Беларусь, их разлучение с семьями, незаконное усыновление и присвоение новых личностей путем выдачи российских паспортов.

Также, по словам министра, крайне важно расследовать и в будущем пресекать сексуальные преступления в Украине, совершаемые российскими вооруженными силами.