Министр соцзащиты: без должного контроля миграция может угрожать безопасности Литвы

„Существуют угрозы, они связаны с геополитической ситуацией. Наши решения, возможно, немного более строгие, определяются многими аспектами. Одним из аспектов является безопасность, которая нас для нас очень важна“, - сказала министр LRT.
„Речь не идет о закрытых границах, потому что перемещение людей должно быть, но должна быть политика контролируемой миграции“, - подчеркнула И. Ругинене.
Министр убеждена, что, если бы государство выделило еще больше возможностей для проверки прибывающих иностранцев, было бы выявлено еще больше лиц, представляющих угрозу безопасности.
„Наши спецслужбы давно, много лет сигнализируют о том, что неограниченный ввоз рабочей силы должен быть ограничен исключительно потому, что у служб ограничены возможности по проверке людей. Мы это видим: если бы у спецслужб были большие возможности, то, возможно, эти цифры были бы еще печальнее“, - признала она.
По данным Департамента миграции, на 1 января этого года в Литве проживало почти 218 тысяч иностранцев. Они составляют более 7,5 проц. от общей численности населения страны.
По оценкам, больше всего в стране проживает украинцев – 77 080 человек, белорусов – 57 511 человек и россиян – 14 978 человек.