Министр социальной защиты Литвы посетит Палангу с рабочим визитом

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Delfi interviu – Monika Navickienė
Delfi interviu – Monika Navickienė
ФОТО: DELFI / Julija Mackvičiūtė

В пятницу министр социальной защиты и труда Моника Навицкене с рабочим визитом посетит Палангу.

В ходе визита М. Навицкене встретится с работниками социальных учреждений, объединений людей с ограниченными возможностями, неправительственных организаций и других служб.

Также проведет встречи со специалистами Отдела социального обеспечения и координатором по делам молодежи Паланги.

Кроме того, министр социальной защиты и труда посетит Палангский дом опеки, оказывающий долгосрочный и краткосрочный социальный уход, и Фонд благотворительности и поддержки Dienvidis, оказывающий социальные услуги детям и молодежи.

В пятницу М. Навицкене также встретится с администрацией Клайпедской государственной коллегии, руководителем социальной программы и студентами, а также посетит лаборатории изучения социальной работы.

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