Министр социальной защиты Литвы посетит Палангу с рабочим визитом

В ходе визита М. Навицкене встретится с работниками социальных учреждений, объединений людей с ограниченными возможностями, неправительственных организаций и других служб.
Также проведет встречи со специалистами Отдела социального обеспечения и координатором по делам молодежи Паланги.
Кроме того, министр социальной защиты и труда посетит Палангский дом опеки, оказывающий долгосрочный и краткосрочный социальный уход, и Фонд благотворительности и поддержки Dienvidis, оказывающий социальные услуги детям и молодежи.
В пятницу М. Навицкене также встретится с администрацией Клайпедской государственной коллегии, руководителем социальной программы и студентами, а также посетит лаборатории изучения социальной работы.