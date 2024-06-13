Министр социальной защиты и труда Литвы о поездке в Дубай: признаю, что совершила человеческую ошибку

„Хотя я убеждена, что не нарушила общественный интерес, признаю, что совершила человеческую ошибку. Это было спонтанное решение присоединиться к поездке, которую предложили моим детям“, – рассказала журналистам в четверг М. Навицкене.

„Тогда, когда я принимала это решение, мне казалось, что это неподверженное риску личное дело, не связанное с моей занимаемой должностью. Тем более на тот момент у меня не было никакой информации от СМИ или учреждений, которая бы вызвала какие-либо репутационные сомнения“, – добавила она.

Тем не менее, по словам политика, она убеждена, что ее решение не причинило ущерба государству.