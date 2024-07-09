Министр сельского хозяйства Литвы: вопрос российского зерна решен

„(Проблема российского зерна) решена, потому что после решения о запрете ввоза российского и белорусского зерна в Литву, оно больше не провозится. Поскольку сейчас огромный перечень импорта, даже те продукты, где были корма и прочее, они тоже не провозятся. Этот вопрос решен, тем более что этому способствует и решение ЕК о повышении таможенных пошлин“, - сообщил во вторник журналистам в Минсельхозе К. Навицкас.
Страны Евросоюза (ЕС) с 1 июля ввели „запретительные“ пошлины на импортируемое из России зерно, к которому до сих пор тарифы принципиально не применялись.
ЕК предложила эту меру в марте. Брюссель надеется, что это ограничит доходы России, на которые она финансирует войну в Украине и поможет бороться с незаконным экспортом Россией украденного украинского зерна на рынки ЕС.
Пошлины также были введены на продукцию из Беларуси, которая стала плацдармом для нападения России на Украину. Однако тарифы не применяются к российскому зерну, проходящему транзитом через ЕС в страны, не входящие в блок, чтобы гарантировать, что это не повлияет на поставки продовольствия в другие страны.
С начала июня в Литву запрещено ввозить сельскохозяйственную продукцию и корма из России и Беларуси согласно списку, подготовленному Минсельхозом и утвержденному правительством.