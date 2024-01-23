Министр сельского хозяйства Литвы: уже работаем над ошибками, указанными протестующими фермерами

Законопроекты о снижении акцизов на так называемое "зеленое" дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ (СНГ) уже зарегистрированы и будут внесены в Сейм на весенней сессии, уверяет он.

"Уже вчера в реестре правовых актов были опубликованы проекты о порядке возвращения акциза на зеленое дизельное топливо на такой, какой был. Также о снижении акциза на сжиженный нефтяной газ до 41 евро", – заявил во вторник радиостанции LRT министр К. Навицкас.

"Конкретный результат будет, когда Сейм начнет работу над законопоправкой", – сказал министр.