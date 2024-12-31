Министр сельского хозяйства Хофманас передал матери хозяйство площадью 250 га

„Я передал его матери, написал генеральную доверенность“, - сказал министр телевидению LRT в понедельник.
По словам Хофманаса, именно из-за хозяйства было больше всего сомнений перед принятием решения стать министром.
„Это был один из самых сложных вопросов для меня при принятии решения пойти на эту должность. Именно по этой причине было больше всего сомнений. Несмотря на то, что я официально передал (хозяйство) маме, которая будет нести ответственность, но в хозяйстве есть еще и сотрудник, который как директор будет управлять всеми производственными процессами хозяйства“, - сказал министр.
Прежде чем стать министром, Хофманас занимал должность председателя Сельскохозяйственного совета Литвы, управлял хозяйством площадью 250 га в Радвилишкском районе.