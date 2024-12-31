2024.12.31 14:58

Министр сельского хозяйства Хофманас передал матери хозяйство площадью 250 га

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ignas Hofmanas
Ignas Hofmanas
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

Министр сельского хозяйства Игнас Хофманас, присягнувший несколько недель назад вместе с новым Правительством, передал матери свое хозяйство площадью 250 гектаров.

„Я передал его матери, написал генеральную доверенность“, - сказал министр телевидению LRT в понедельник.

По словам Хофманаса, именно из-за хозяйства было больше всего сомнений перед принятием решения стать министром.

„Это был один из самых сложных вопросов для меня при принятии решения пойти на эту должность. Именно по этой причине было больше всего сомнений. Несмотря на то, что я официально передал (хозяйство) маме, которая будет нести ответственность, но в хозяйстве есть еще и сотрудник, который как директор будет управлять всеми производственными процессами хозяйства“, - сказал министр.

Прежде чем стать министром, Хофманас занимал должность председателя Сельскохозяйственного совета Литвы, управлял хозяйством площадью 250 га в Радвилишкском районе.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии