Министр сельского хозяйства Хофманас передал матери хозяйство площадью 250 га

„Это был один из самых сложных вопросов для меня при принятии решения пойти на эту должность. Именно по этой причине было больше всего сомнений. Несмотря на то, что я официально передал (хозяйство) маме, которая будет нести ответственность, но в хозяйстве есть еще и сотрудник, который как директор будет управлять всеми производственными процессами хозяйства“, - сказал министр.