2025.02.23 07:04

Министр: решения об ограничении транзита импорта рапсового масла должны приниматься на уровне ЕС

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Tranzitas
Tranzitas
ФОТО: AP / Scanpix

Министр сельского хозяйства Игнас Хофманас сомневается, что Литва может в одностороннем порядке ввести ограничения на масло, произведенное из рапса, выращенного на оккупированных территориях Украины и транспортируемого из Беларуси через Литву. По словам министра, решения следует искать на уровне всего Европейского союза (ЕС).

„Согласно международным торговым соглашениям, продукты питания не могут быть объектом санкций. Литва здесь мало что может сделать, необходим общий консенсус Евросоюза“, - заявил журналистам в пятницу Хофманас.

В среду отдел журналистских расследований 15min сообщил, что компания по перевозке грузов LTG Cargo, входящая в государственную группу „Литовских железных дорог“ (Lietuvos geležinkeliai, LTG), остановила транзит через Литву продукции белорусского предприятия „Агропродукт“, производившего масло из рапса, похищенного с оккупированных территорий Украины, и начала внутреннее расследование.

По данным LTG Cargo, в 2024 году транзитом через Литву перевезли почти 50 000 тонн рапсового масла производства „Агропродукт“. Как показали слитые данные „Белорусской железной дороги“, только за последний квартал прошлого года в Литву было ввезено 47 000 тонн белорусского рапсового масла.

По данным открытых источников, „Агропродукт“ в год производит около 300 000 тонн масла, 80% которого идет на экспорт.

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