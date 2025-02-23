Министр: решения об ограничении транзита импорта рапсового масла должны приниматься на уровне ЕС

„Согласно международным торговым соглашениям, продукты питания не могут быть объектом санкций. Литва здесь мало что может сделать, необходим общий консенсус Евросоюза“, - заявил журналистам в пятницу Хофманас.

В среду отдел журналистских расследований 15min сообщил, что компания по перевозке грузов LTG Cargo, входящая в государственную группу „Литовских железных дорог“ (Lietuvos geležinkeliai, LTG), остановила транзит через Литву продукции белорусского предприятия „Агропродукт“, производившего масло из рапса, похищенного с оккупированных территорий Украины, и начала внутреннее расследование.