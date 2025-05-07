Министр: решение Еврокомиссии отказаться от российского газа существенно не повлияет на цены

„Нам необходимо понять, на чем делается акцент в плане действий ЕК, а именно, что существует огромный потенциал для сжиженного природного газа и что в ближайшие годы, в 2026 и 2027 годах, произойдет очень существенное увеличение предложения сжиженного природного газа. Это означает, что будет много возможностей импортировать газ от надежных партнеров, и это не должно оказать существенного влияния на цены на газ“, - в среду радио LRT сказал Ж. Вайчюнас.