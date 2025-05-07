Министр: решение Еврокомиссии отказаться от российского газа существенно не повлияет на цены

„Нам необходимо понять, на чем делается акцент в плане действий ЕК, а именно, что существует огромный потенциал для сжиженного природного газа и что в ближайшие годы, в 2026 и 2027 годах, произойдет очень существенное увеличение предложения сжиженного природного газа. Это означает, что будет много возможностей импортировать газ от надежных партнеров, и это не должно оказать существенного влияния на цены на газ“, - в среду радио LRT сказал Ж. Вайчюнас.
„Шок, который произошел в 2022-2023 годах, эти уроки, безусловно, были извлечены, и этот план направлен на то, чтобы обеспечить нам устойчивые поставки от надежных поставщиков, и чтобы мы не сталкивались с энергетикой как с оружием, когда цены используются как инструмент давления“, - подчеркнул министр.
Во вторник Еврокомиссия объявила, что намерена полностью запретить импорт российского газа в ЕС к концу 2027 года. Конкретные меры в этом отношении будут представлены государствам-членам в июне.
Около 19 проц. потребностей ЕС в газе по-прежнему удовлетворяется за счет российского газа. Они поступают в ЕС по трубопроводу „Турецкий поток“ или по морю в виде сжиженного природного газа (СПГ).
В отличие от нефти, ЕС пока не ввел санкции против российского газа. По данным Комиссии, из-за санкций импорт нефти из России в прошлом году упал на 3 проц. Брюссель также хочет принять меры против импорта обогащенного урана из России, который некоторые страны ЕС используют на своих атомных электростанциях.