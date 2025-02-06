Министр предлагает использовать обе альтернативы Миграционного пакта: часть мигрантов принять, за остальных – заплатить

По его словам, для реализации Пакта о миграции и предоставлении убежища в ходе осенней сессии Сейма необходимо будет принять ряд проектов правовых актов.

План реализации Пакта о миграции и предоставлении убежища министр представил и на заседании парламентского Комитета по европейским делам, состоявшемся в среду.

„В этом случае мы обязательно постараемся решить – либо правительство, как это предусмотрено законом, либо отдельная рабочая группа, созданная специально для решения этого вопроса. Мы посмотрим на бюджетные возможности, посмотрим на ситуацию, какова она на самом деле с возможностью принять этих людей, потом будем видеть, что и как“, - подчеркнул он.

„Можно комбинировать – часть мигрантов можно принять, часть заплатить в качестве налога солидарности“, - сказал Кондратович журналистам в среду.

„К июню 2026 года нам предстоит внести изменения примерно в 28 правовых актов – это законы, постановления и указы министра. Это действительно очень большой пакет“, - сказал он.

Для реализации пакта, по словам Кондратовича, потребуется создать около 100 новых штатов.

„Мы также представили, какие финансы и ресурсы необходимы для реализации пакта. В прошлом году это было уже подтверждено, что для подготовки к реализации необходимо не менее 20 млн евро, а после этого потребуются постоянные взносы для поддержки всей системы“, - сказал министр.

„Ожидается, что часть средств поступит из фондов Евросоюза, но нам также придется предусмотреть финансирование из государственного бюджета“, - добавил он.