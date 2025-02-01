Министр окружающей среды о возможном развале коалиции: что будет – посмотрим, а пока буду работать по максимуму

„Поскольку у меня нет опыта работы министром, и я не сталкивался с такими ситуациями, то я не знаю, как бы было (если бы правящая коалиция развалилась). А что будет – посмотрим“, – сказал Подярскис в интервью в передаче ELTA Kampas.

„Я стараюсь относится к этим вопросам по-философски. Столько, сколько мне суждено здесь работать, я буду делать это по максимуму. И когда мое время истечет, то это будет конец“, – сказал он.

Шакалене: это – антигосударственно

Между тем, министр обороны призвала Жемайтайтиса воздержаться от высказываний, дискредитирующих государство.