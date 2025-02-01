Министр окружающей среды о возможном развале коалиции: что будет – посмотрим, а пока буду работать по максимуму

„Поскольку у меня нет опыта работы министром, и я не сталкивался с такими ситуациями, то я не знаю, как бы было (если бы правящая коалиция развалилась). А что будет – посмотрим“, – сказал Подярскис в интервью в передаче ELTA Kampas.
„Я стараюсь относится к этим вопросам по-философски. Столько, сколько мне суждено здесь работать, я буду делать это по максимуму. И когда мое время истечет, то это будет конец“, – сказал он.
Шакалене: это – антигосударственно
Между тем, министр обороны призвала Жемайтайтиса воздержаться от высказываний, дискредитирующих государство.
„Хотелось бы, чтобы мои коллеги чувствовали ответственность не только перед литовскими избирателями, но и перед международным сообществом. Мы, как Литва, хотим добиться как можно более быстрого результата в плане укрепления нашей безопасности. Мы очень четко осознаем угрозу, исходящую от России, понимаем, насколько важна гражданская воля по самозащите“, – сказала Шакалене.
„Поэтому делать заявления, унижающие страну, защищающуюся от агрессии, или делать заявления, которые дискредитируют нашу собственную армию или необходимость укрепления обороны и безопасности – безответственно. Призываю не делать этого, потому что это – антигосударственно“, – добавила она.
Сделанные за последнее время заявления лидера партии „Заря Немана“ Жемайтайтиса об Украине, безопасности Литвы и финансировании обороны вызвали критику не только со стороны оппонентов, но и со стороны партнеров по коалиции и Офиса президента.
Жемайтайтис публично раскритиковал решение Госсовета обороны (ГСО) о значительном увеличении ассигнований на национальную оборону. После того как спикер Сейма Саулюс Сквернялис призвал сомневающихся в этом политиков отправится в Украину, Жемайтайтис заявил, что не видит в этом смысла.
Он также оказался в центре внимания из-за своих высказываний в адрес президента Гитанаса Науседы. Как сообщали LNK žinios, на этой неделе, на встречах с избирателями, Жемайтайтис обвинил лидера страны в том, что тот якобы предлагает национализировать вклады граждан и направить их на оборону. Политик также объяснил, что национальная оборона может финансироваться за счет средств, которые Литва могла бы получить после отмены санкций на транзит белорусских удобрений.
Саулюс Сквернялис назвал эти заявления Жемайтайтиса продолжающейся дезинформационной кампанией и отметил, что позиции партнера по коалиции идут вразрез с принципами, закрепленными в коалиционном соглашении. Команда премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса воздержалась от комментариев по поводу высказываний председателя „Зари Немана“, отметив, что „от сотрясения воздуха нет никакой пользы (...)“.
Между тем, советник Науседы Фредерикас Янсонас, комментируя последние заявления Жемайтайтиса, сравнил риторику политика с российскими пропагандистами Марией Захаровой и Дмитрием Песковым.
В свою очередь, сам глава государства заявил, что, если Жемайтайтис не прекратит дискредитировать Литву подобными заявлениями, это неизбежно приведет к изменениям в рядах нынешней коалиции.