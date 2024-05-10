Министр окружающей среды: неисполнение международных обязательств нам обойдется в 400 млн. евро

В ходе заседания министр также рассказал о гражданской инициативе, цель которой – призвать политиков закрепить положение о том, что государство на 41% сократит потребление нефтяного топлива к 2030 году.

По словам министра окружающей среды, отчет, опубликованный Госконтролем в четверг, по пунктам подтвердил, что все цели, включая установку станций зарядки электромобилей, пропорцию возобновляемых видов топлива, количество автомобилей, не достигнуты.

"В 2027 г. Литва заплатит 400-миллионный штраф, а стоимость разрешения на выброс загрязняющих веществ составит 55 евро. Так мы не выполним свои обязательства", – сказал он.

В четверг на заседании Сейма Гентвилас отреагировал на представленный Госконтролем отчет о слишком медленном сокращении выбросов углекислого газа (СО2) в транспортном секторе. Он заявил, что неисполнение международных обязательств важно как в финансовом, так и в моральном плане.

Гентвилас называет эту инициативу "ветром в паруса политиков" и уверяет, что министр транспорта также должен взять на себя ответственность.

"Есть более 200 компаний, которые говорят: давайте делать больше. Есть еще висящий над головой штраф в 400 млн, есть заключения Госконтроля, а где действия? Увы, без помощи Минтранса нам это не преодолеть. Транспортная система должна нести ответственность за свои выбросы", – заявил министр окружающей среды, добавив, что штрафы должны платить те, кто ездит, а не каждый гражданин.