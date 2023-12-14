Министр окружающей среды Литвы: прежде чем начать строительство АЭС, Польша согласовала это с соседями

"Сейчас это было просто уведомление о том, что проект стартует и специалисты начнут оценивать, правильное ли место выбрано. Например, когда Беларусь строила АЭС в Островце совершенно у нас под носом, нас должным образом не проинформировали, не согласовали выбор места. Поэтому мы протестовали в международном масштабе (...) Поляки начинают с согласования со своими соседями", - в четверг сказал С. Гентвилас.

"Сейчас мы получаем данные, которые будут оценены учреждениями и на основании которых жители будут проинформированы о появлении такого объекта", - отметил он.

Также, по словам министра, такие решения необходимы Польше для того, чтобы снизить зависимость энергетики от угля.

"Необходимо понимать, что Польше необходимо отходить от угольных и газовых станций. И если Литва и страны Балтии смогли посмотреть на то, что происходит вокруг, и импортировать электроэнергию из излишков воды Скандинавии или финской АЭС, то Польше нужны самостоятельные решения", - пояснил он.