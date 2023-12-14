Министр окружающей среды Литвы: правила оборудования укрытий появятся уже в январе

"Каунасский технологический университет (КТУ) уже подготовил исследование, начнет согласовывать результаты, и со следующего года будет совершенно ясно, как должна выглядеть гражданская оборона Литвы", - в четверг сказал С. Гентвилас.

"Тогда сюда войдут и меньшие дома, потому что для домов побольше у нас уже есть требование в 1,5 кв. м, все разрешения на строительство, которые выдаются на такие здания в этом году, уже спроектированы с укрытиями", - сказал он.

Министр заверил, что Министерство окружающей среды указало, какие здания необходимо оборудовать укрытиями. По его словам, новые разрешения на строительство обязывают в здании оборудовать подвал или другое подземное помещение.

"С этого года мы заявили, что подобные объекты должны быть установлены в зданиях с числом жителей более 100 человек, (в местах) административного, общественного назначения", - прокомментировал С. Гентвилас.