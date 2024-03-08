Министр охраны окружающей среды Литвы вырубил лес: поднят вопрос отставки политика

"Ситуация такая: глубокие колеи оставлены не только на участке министра, подрядчик вывозил древесину через соседний участок. Там он сделал "мостик" через канаву (на соседском участке) и ехал по полю. Несмотря на "мостик", берега канавы были разрушены. После выполнения работ остался бардак. Слишком глубокие колеи, неправильные ряды, испорчена дорога. Это серьезные нарушения, за них полагается наказание", – сказали они Delfi.

Представители неправительственных организаций, которые общались с журналистом Delfi, заметили, что после вырубки леса остались глубокие колеи, испорчена лесная дорога. Больше всего их удивил и тот факт, что испорчена дорога и на соседнем участке, там нанесен ущерб канаве.

Министр сказал, что лес надо было вырубить, поскольку он был неустойчивым к ветру.

В четверг появилось сообщение о том, что во время вырубки леса на участке, принадлежащем министру, был нанесен ущерб соседнему участку.

"Когда вырубали лес на вашем участке, был нанесен ущерб подлеску, испорчены склоны канавы, оставлены разбросанные бревна, остались глубокие колеи, они есть и на соседнем участке, который вам не принадлежит. Когда вы заметили такое плачевное положение? Лес был вырублен больше года назад, почему до сих пор ничего не предпринято, чтобы устранить эти последствия, тем более, что ущерб нанесен соседнему участку, нарушены интересы других владельцев?"

"Когда вы планировали работы по вырубке леса на вашем участке, вы выбрали самый недружественный для природы способ - полную вырубку. Не считаете ли вы, что вы будучи министром охраны окружающей среды должны быть примером устойчивого и примерного отношения к лесу и не допускать действий, которые наносят вред природе?" - вопрошали депутаты.

8 марта представители оппозиции Томас Томилинас , Агне Ширинскене и Лигита Гирскене письменно обратились к спикеру парламента Виктории Чмилите-Нильсен и министру Гентвиласу. Они требуют, чтобы министр ответил на вопросы оппозиции на заседании парламента 12 марта.

Встал вопрос о том, по какой причине сделка Гентвиласа о продаже леса не отразилась в декларации интересов, переданной Государственной комиссии по служебной этике.

"Департамент охраны природы начал расследование (он находится в подчинении министерству). Можете ли вы гарантировать прозрачность расследования? Не считаете ли вы, что в таком случае вам лучше уйти в отставку и дождаться окончания расследования?"

"Можете ли вы обещать, что уйдете в отставку, если департамент в ходе расследования установит нарушения?".

Министр Гентвилас на вопросы Delfi ответил, что лес был вырублен в декабре 2022 г., он сказал, что колеи не радуют и его самого. Он согласился с тем, что разбросанные бревна, из которых был сделан "мостик" выглядят неопрятно.