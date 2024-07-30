Министр образования не согласна с критикой президента Литвы по поводу состояния спорта: за последние годы сделано очень много

„Не могу согласиться с этим мнением, потому что за последние годы в спортивной политике было сделано очень много. Конечно, всегда хочется больше и лучше, но, на мой взгляд, за последние годы действительно есть продвижение вперед, а принятые решения будут устойчивыми и результативными и в дальнейшей перспективе“, – письменно ответила Р. Моркунайте-Микуленене на вопросы Elta.

Глава Минобразования, науки и спорта также отмечает, что за время правления нынешнего правительства финансирование спорта значительно возросло.