Министр образования, науки и спорта положительно оценивает предложение о сокращении учебного года

„Это стоит обсудить. Мы говорили с обоими профсоюзами во главе с Андрюсом Навицкасом и Эгидиюсом Милешинасом о том, что хотим обсудить и, возможно, пойти в этом направлении. Мы действительно видим, что есть проблема в ходе экзаменационного процесса“, - сказала Р. Поповене журналистам в Сейме в четверг.

„В этом году мы этого не сделаем, потому что расписание экзаменов уже составлено, и мы действительно не хотим создавать хаос, но мы обязательно обсудим это. Мы относимся к этому весьма положительно“, - подчеркнула она.