Министр образования, науки и спорта положительно оценивает предложение о сокращении учебного года

„Это стоит обсудить. Мы говорили с обоими профсоюзами во главе с Андрюсом Навицкасом и Эгидиюсом Милешинасом о том, что хотим обсудить и, возможно, пойти в этом направлении. Мы действительно видим, что есть проблема в ходе экзаменационного процесса“, - сказала Р. Поповене журналистам в Сейме в четверг.
„В этом году мы этого не сделаем, потому что расписание экзаменов уже составлено, и мы действительно не хотим создавать хаос, но мы обязательно обсудим это. Мы относимся к этому весьма положительно“, - подчеркнула она.
В четверг утром Литовский профсоюз работников образования обратился в Министерство образования, науки и спорта и правительство с просьбой сократить учебный год по программам начального и среднего образования как минимум до 10 июня.
Как указывает профсоюз, за последние восемь лет продолжительность учебного процесса несколько раз продлевалась в надежде, что это улучшит успеваемость литовских школьников, однако ожидаемых результатов это не дало.
В письме также говорится, что в июне и учителям, и школьникам страны следует сосредоточить всё свое внимание на государственных экзаменах на аттестат зрелости. Подчеркивается также, что в такой период нагрузка на педагогов существенно возрастает.
Решение о сокращении учебного года также поддерживают представители Союза школьников Литвы.