2025.03.20 16:33

Министр образования, науки и спорта положительно оценивает предложение о сокращении учебного года

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Raminta Popovienė
Raminta Popovienė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Министр образования, науки и спорта Раминта Поповене положительно оценивает предложения профсоюза о сокращении учебного года. По ее словам, эта идея будет обсуждаться, но быстрых изменений ожидать не стоит.

„Это стоит обсудить. Мы говорили с обоими профсоюзами во главе с Андрюсом Навицкасом и Эгидиюсом Милешинасом о том, что хотим обсудить и, возможно, пойти в этом направлении. Мы действительно видим, что есть проблема в ходе экзаменационного процесса“, - сказала Р. Поповене журналистам в Сейме в четверг.

„В этом году мы этого не сделаем, потому что расписание экзаменов уже составлено, и мы действительно не хотим создавать хаос, но мы обязательно обсудим это. Мы относимся к этому весьма положительно“, - подчеркнула она.

В четверг утром Литовский профсоюз работников образования обратился в Министерство образования, науки и спорта и правительство с просьбой сократить учебный год по программам начального и среднего образования как минимум до 10 июня.

Как указывает профсоюз, за последние восемь лет продолжительность учебного процесса несколько раз продлевалась в надежде, что это улучшит успеваемость литовских школьников, однако ожидаемых результатов это не дало.

В письме также говорится, что в июне и учителям, и школьникам страны следует сосредоточить всё свое внимание на государственных экзаменах на аттестат зрелости. Подчеркивается также, что в такой период нагрузка на педагогов существенно возрастает.

Решение о сокращении учебного года также поддерживают представители Союза школьников Литвы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии