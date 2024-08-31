Министр образования, науки и спорта: история с виллой в Греции не подорвала лидерство Ландсбергиса в партии

Крайне резкую реакцию политических оппонентов и общественности на недвижимость министра иностранных дел она объясняет предвзятым отношением к лидерам консерваторов.
„Не вижу предпосылок и причин для этого. Для людей, которые берут на себя руководство этой партией, их путь в политике никогда не бывает легким. Есть определенное отношение части общества к нашей партии, может быть, какие-то стандарты завышаются. Мы видим, что у представителей или лидеров других партий тоже есть участки и всякие другие вещи в зарубежных странах. Однако не доводилось слышать, чтобы над ними летали дроны. Чувствую определенное отношение (к консерваторам – ELTA)“, – размышляла Р. Моркунайте-Микуленене в программе „Угол ELTA“.
Как сообщил в четверг портал lrt.lt, недвижимость за пределами Литвы есть у депутатов Сейма и депутатов муниципальных советов, у трех вице-министров и у других политиков. По данным LRT, недвижимостью за рубежом общей стоимостью 29 млн евро владеют около 200 публичных лиц.
Вице-председатель консерваторов уверяет, что представители оппозиции, задающие вопросы Г. Ландсбергису, должны вести себя аналогичным образом и по отношению к другим политикам, владеющим недвижимостью за рубежом.
„Надеюсь, что они также рьяно, если оппозиция придерживается такой позиции, будут задавать вопросы и другим политикам, которые где-то что-то покупают“, – подчеркнула Р. Моркунайте-Микуленене.