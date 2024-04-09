Министр образования Литвы подал в отставку, заявление уже у премьера

Во вторник утром министр образования, науки и спорта Г. Якштас заявил, что собирается подать премьер-министру заявление об отставке.
"С командой премьер-министра мы видим, что нам не хватает свободы принимать решения и реализовывать решения, в которые мы сами верим. Не раз мне приходилось брать на себя ответственность за решения, которые я не принимал сам. Я больше не хочу этого делать. Поэтому сегодня я публично прошу премьер-министра принять мою отставку с поста министра образования, науки и спорта", - заявил Г. Якштас на пресс-конференции в Министерстве образования, науки и спорта (МОНС) во вторник.
На это заявление премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что "в правительстве крепостного права" нет.
Она напомнила, что об отставке министра образования говорила месяц назад, когда начались проблемы с промежуточными проверками.
"Но я все-таки настоятельно просила министра решать проблемы, которые вредят по сути хорошему процессу, – сказала Шимоните. – Мне кажется, нет особых разногласий по вопросу необходимости промежуточных проверок, их рациональности (...). Значит, сам процесс сам по себе, видимо, не оспаривают, ученики его поддерживают, насколько я знаю. Но, конечно, технические неувязки, которые начались с первой проверки, внесли ложку дегтя в реформу. Я просила министра все же принять меры и гарантировать максимально гармоничное завершение процесса, чтобы подготовились к экзаменам на аттестат зрелости. Это, наверное, нелегко, проблемы очень разные".
Премьер сказала, что основная проблема, видимо, - качество заданий.
"Так уж есть, что сами задания готовят эксперты в квалификации которых никто не сомневается, это люди с именем, они могут подготовить задания, но видимо есть проблема с интерпретацией заданий, это, видимо, более сложный процесс, тут не всегда срабатывает контроль качества. Не сработал и в этом случае с заданиями по физике и математике, там были разные технические неполадки: от зависания компьютеров до чего-то еще. И тут еще вопрос - кто за это в ответе - министерство или сами школы", – сказала Шимоните.
Она убеждена, что проблем с промежуточными проверками должно было быть меньше, а когда они начались, надо было их пресекать.
"Об этом мы договорились с министром месяц назад. Я ему предложила помощь экспертов канцелярии правительства, в том, где она нужна, чтобы какие-то вопросы можно было быстрее разъяснить, решить", – сказала премьер.
Она не стала оценивать слова министра о том, что ее команда больше мешала, чем помогала.
Шимоните заметила, что по крайней мере ей министр ничего подобного не говорил.
"Не могу комментировать, я попросила мою команду помочь министру, министр сам хотел помощи. Насколько мне известно, были обсуждения, порядок решения проблем, министр не сообщал мне о каких-то разочарованиях, недовольстве, разночтениях. Поэтому не хочу комментировать непонятно откуда взявшиеся комментарии", – сказала премьер.
Глава страны Гитанас Науседа сказал, что решение министра Якштаса об отставке правильное "в ситуации, в которой находится система образования".
"Президент считает, что это единственно верное решение в ситуации, в которой оказалась система образования", – сказано в комментарии пресс-службы президента.