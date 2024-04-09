Министр образования Литвы подал в отставку, заявление уже у премьера

"Но я все-таки настоятельно просила министра решать проблемы, которые вредят по сути хорошему процессу, – сказала Шимоните. – Мне кажется, нет особых разногласий по вопросу необходимости промежуточных проверок, их рациональности (...). Значит, сам процесс сам по себе, видимо, не оспаривают, ученики его поддерживают, насколько я знаю. Но, конечно, технические неувязки, которые начались с первой проверки, внесли ложку дегтя в реформу. Я просила министра все же принять меры и гарантировать максимально гармоничное завершение процесса, чтобы подготовились к экзаменам на аттестат зрелости. Это, наверное, нелегко, проблемы очень разные".

"Так уж есть, что сами задания готовят эксперты в квалификации которых никто не сомневается, это люди с именем, они могут подготовить задания, но видимо есть проблема с интерпретацией заданий, это, видимо, более сложный процесс, тут не всегда срабатывает контроль качества. Не сработал и в этом случае с заданиями по физике и математике, там были разные технические неполадки: от зависания компьютеров до чего-то еще. И тут еще вопрос - кто за это в ответе - министерство или сами школы", – сказала Шимоните.