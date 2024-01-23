Министр образования Литвы: министерство лишь рекомендует не выбирать русский язык

"Хотелось бы надеяться, что если мы сохраним такие тенденции, как сегодня, то возможности выбора русского языка будут очень ограничены, тогда небольшая часть в нескольких школах сможет изучать русский язык", – сказал Г. Якштас в интервью изданию bernardinai.lt.

"Мы видим, что изменения происходят быстро – не думаю, что они могли бы происходить быстрее. Надо настроиться, что темпы изменений замедлятся, потому что, если выбор русского языка с 20,3 тыс. до 14,1 тыс. сократился за два года, это впечатляет. Если еще несколько лет удастся сохранить такой темп, то можно думать о здоровом балансе, чтобы разнообразие в выборе языков было во всех школах", — сказал министр.