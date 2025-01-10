2025.01.10 07:08

Министр обороны в Рамштайне: если бы каждая страна выделяла Украине 0,25% ВВП, можно было бы ожидать устойчивого мира

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dovilė Šakalienė
Dovilė Šakalienė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене, принявшая в четверг участие во встрече в Рамштайне в Германии, считает, что, если бы все страны, участвующие в этом формате, выделяли 0,25% своего ВВП на поддержку Украины, можно было бы ожидать, что иллюзию мира сменит устойчивый мир.

„Мы не можем позволить себе пожертвовать Украиной. Мы все прекрасно знаем, что не оказываем Украине достаточной поддержки для ее победы над агрессором. Страны формата Рамштайн, вместе взятые, несравнимо сильнее и богаче России. Однако силы на бумаге недостаточно“, - цитируется Шакалене в сообщении министерства.

„Мы все еще слишком медлительны, действуем так, будто война в Украине – это учения, словно мы не слышим угроз России в адрес альянса НАТО. Каждый российский танк, уничтоженный на украинской земле, – это танк, который никогда не войдет на нашу территорию“, - добавила она.

По данным министерства, в 2024 году Литва выделила Украине 0,28% своего ВВП – около 210 млн евро – и намерена продолжить поддержку. Ожидается, что в ближайшее время Украина получит еще одну инъекцию в размере 10 млн евро в украинскую оборонную промышленность, а 30 млн евро будут перечислены в Фонд коалиции по разминированию.

На двусторонних встречах обсуждалась безопасность подводной критической инфраструктуры в Балтийском море

Во время пребывания в Германии министр обороны также приняла участие в двусторонних встречах с министрами обороны Швеции, Финляндии и других стран. В ходе встреч также обсуждался вопрос обеспечения безопасности подводных объектов критической инфраструктуры в Балтийском море.

„Мы должны обеспечить, чтобы агрессивные действия враждебных государств в Балтийском море не стали новой нормой. Защита критически важной подводной инфраструктуры становится приоритетом, поэтому мы поддерживаем решение НАТО об усилении и увеличении военных сил в Балтийском море. Мы будем стремиться объединить экспертов из региона Балтийского моря и совместно выработать общие толкования исключений международного морского права, которые помогут разрешить возникающие проблемы правовой защиты“, - заявила министр в ходе встречи.

Контактная группа по вопросам обороны Украины была создана в апреле 2022 года по инициативе США. Предыдущая встреча этой группы, объединяющей представителей стран НАТО и стран-партнеров Альянса, состоялась в сентябре прошлого года.

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