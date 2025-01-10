Министр обороны в Рамштайне: если бы каждая страна выделяла Украине 0,25% ВВП, можно было бы ожидать устойчивого мира

„Мы не можем позволить себе пожертвовать Украиной. Мы все прекрасно знаем, что не оказываем Украине достаточной поддержки для ее победы над агрессором. Страны формата Рамштайн, вместе взятые, несравнимо сильнее и богаче России. Однако силы на бумаге недостаточно“, - цитируется Шакалене в сообщении министерства.

„Мы все еще слишком медлительны, действуем так, будто война в Украине – это учения, словно мы не слышим угроз России в адрес альянса НАТО. Каждый российский танк, уничтоженный на украинской земле, – это танк, который никогда не войдет на нашу территорию“, - добавила она.