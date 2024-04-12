Министр обороны: в мирное время в Литве будут действовать 27 постоянных комендатур

"Модель будет работать постоянно, уже в мирное время. Цель состоит в том, чтобы подготовить общественность, чтобы послать противнику сигнал сдерживания. Другими словами, речь идет о том, что общественность уже будет знать, куда конкретно обращаться, если захочет внести свой вклад в защиту своего дома и страны. Это так называемая тыловая, территориальная система самообороны. Ее цель – борьба с различными диверсионными группами, защита объектов, выполнение других задач", - сказал в пятницу радио LRT Л. Кащюнас.

По словам министра, единицы под командованием комендатур будут сформированы из ранее служивших в армии солдат, которых в Литве около 80 тыс., и комендантских стрелков – которых 1,5 тыс. По его словам, к комендатурам смогут присоединиться "все граждански настроенные лица".