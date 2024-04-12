Министр обороны: в мирное время в Литве будут действовать 27 постоянных комендатур

"Модель будет работать постоянно, уже в мирное время. Цель состоит в том, чтобы подготовить общественность, чтобы послать противнику сигнал сдерживания. Другими словами, речь идет о том, что общественность уже будет знать, куда конкретно обращаться, если захочет внести свой вклад в защиту своего дома и страны. Это так называемая тыловая, территориальная система самообороны. Ее цель – борьба с различными диверсионными группами, защита объектов, выполнение других задач", - сказал в пятницу радио LRT Л. Кащюнас.
По словам министра, единицы под командованием комендатур будут сформированы из ранее служивших в армии солдат, которых в Литве около 80 тыс., и комендантских стрелков – которых 1,5 тыс. По его словам, к комендатурам смогут присоединиться "все граждански настроенные лица".
"Если тебе 18 лет, ты можешь вступить, регистрироваться можно до самого пожилого возраста. Мы представим анкету, там будут не только имя, фамилия, адрес, год рождения, но и то, как, по твоему мнению, ты можешь способствовать обороне. Потом армия это оценит и всех людей пригласят, каждый найдет свое место", - прокомментировал он.
"Через несколько месяцев у них появится возможность зарегистрироваться в службах комплектования, и уже в сентябре мы увидим сколько человек зарегистрировалось", - сказал министр.
По словам Л. Кащюнаса, имеющихся в настоящее время внутренних ресурсов достаточно для создания комендатур и их сил. Однако, по его словам, на оснащение комендантских единиц современным оружием потребуются сотни миллионов евро.
"Когда речь идет о том, чтобы комендантские солдаты были полностью или хотя бы частично вооружены современным оружием, можно сказать, что на одного солдата нужно 12 тыс. евро. А если у нас будет 15 тыс. человек, которые будут составлять комендантские единицы, на их вооружение потребуется более 200 млн. евро. Конечно, это вопрос времени и ресурсов, и в первую очередь необходимо решить вопрос программы современного солдата и активного резерва", - пояснил министр.
Регистрация запланирована на период с 1 мая по 31 августа, в течение которого общественности будет предложено присоединиться к резервам комендатур. По словам Л. Кащюнаса, ожидается привлечь не менее нескольких тысяч человек.
"Мы сделаем все возможное, чтобы достичь цифры в несколько тысяч. Конечно, это гражданский выбор, но, когда я езжу по Литве, слышу вопросы некоторых активных людей о том, чем они могут быть полезны", - сказал он.
Новый министр обороны Л. Кащюнас, приступая к работе в Минобороны, заверил, что решит вопрос системы комендатур в течение первого месяца.
До сих пор предлагалось, чтобы комендатура была учреждением, которое в случае введения военного положения поддерживало бы коменданта, давало ему предложения, управляло текучестью кадров и обеспечивало выполнение других задач, возложенных на военного коменданта командующим вооруженными силами.
Снабжение комендатуры помещениями для работы и другими необходимыми средствами обеспечат администрации муниципалитетов, а системами связи и информации, вооружением и специальными средствами – армия.