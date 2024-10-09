2024.10.09 14:04

Министр обороны: в Литве появится танковый батальон

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Министр обороны Лауринас Кащюнас, встретившийся в среду с президентом Гитанасом Науседой и командующим Литовской армией Раймундасом Вайкшнорасом, сообщил, что решения о создании танкового батальона будут приняты на ближайшем заседании Государственного совета обороны (ГСО).

„Мы примем решение о создании танкового батальона“, - сказал Л. Кащюнас, отвечая на вопрос журналистов о повестке предстоящего заседания ГСО.

По его словам, среди других вопросов, обсужденных с президентом и командующим армией, в среду также обсуждался план расширения этой армейской дивизии.

ELTA напоминает, что в январе этого года ГСО принял решение закупить немецкие Leopard для тяжелого элемента новой создаваемой дивизии Литовской армии – танкового батальона.

Правда, формировать батальон предполагается поэтапно – после того, как министр обороны Л. Кащюнас предложил уделять больше внимания приобретению средств ПВО, первоначально планируется создать танковое подразделение размером с роту. При таких темпах батальон будет создан к 2035 году, говорил ранее министр.

В сентябре Л. Кащюнас сообщил, что, если ГСО одобрит решения по танковому батальону, контракты с производителями Leopard могут быть подписаны уже в ноябре этого года.

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