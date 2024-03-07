Министр обороны: в этом году в Литве начнут действовать ротационные системы ПВО, в том числе батареи Patriot

"В этом году, по крайней мере частично, наконец-то начнет действовать та роторная система ПВО, которая согласовывалась в Вильнюсе", - сказал А. Анушаускас на пресс-конференции в четверг.

Как сказал А. Анушаускас, Литва обсуждает ротационную систему ПВО с теми европейскими странами, которые имеют такие возможности. По его словам, цель состоит в том, чтобы ротационная ПВО действовала круглый год.

"Наша цель – чтобы ротация действовала по принципу, аналогичную миссии воздушной полиции. (…) В данном случае есть расчет, что этот принцип будет не разовым, то есть на тот или иной месяц, а охватит все наши календарные месяцы и существенно увеличит наши возможности ПВО", - сказал министр.

В июне прошлого года страны НАТО согласовали ротационную модель ПВО с учетом призывов стран Балтии усилить выполняемую сейчас миссию воздушной полиции.