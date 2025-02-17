Министр обороны согласна с позицией премьер-министра: Литва никогда не была так хорошо подготовлена

„Я хотела бы подчеркнуть, что премьер-министр очень четко обозначил, что с точки зрения уровня нашей подготовки мы находимся в лучшей ситуации, в которой когда-либо были – мы перешли от ужасно плохой к удовлетворительной и движемся к хорошей“, - заявила Д. Шакалене журналистам в понедельник, заверив их, что она разделяет точку зрения главы правительства в отношении российской угрозы.
„Геополитические обстоятельства действительно очень плохие. (...) Но мы наиболее подготовлены и действуем очень, очень быстро, чтобы иметь всё необходимое, чтобы противостоять любому сценарию“, - заверила она.
На прошлой неделе Г. Палуцкас заявил, что на фоне мирных переговоров между Россией и Украиной нет необходимости пугать общественность растущей угрозой со стороны Кремля. По его словам, благодаря увеличению инвестиций в оборону в регионе Литва находится в наиболее безопасном положении и не подвергнется нападению со стороны Кремля в ближайшие годы.
Хотя некоторые политические оппоненты, политологи и общественные деятели раскритиковали подобные заявления главы правительства и подчеркнули, что Литва должна готовиться к возможным угрозам из-за непредсказуемых действий России, премьер остался при своем мнении и призвал других глав государства поступить так же.
Хотя министр обороны в интервью подкасту Redakcija говорила о том, что Литва находится в самой угрожающей ситуации за последние десятилетия, Г. Палуцкас подчеркнул, что его заявления относительно российской угрозы не отличаются от позиции Д. Шакалене.