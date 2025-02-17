Министр обороны согласна с позицией премьер-министра: Литва никогда не была так хорошо подготовлена

„Я хотела бы подчеркнуть, что премьер-министр очень четко обозначил, что с точки зрения уровня нашей подготовки мы находимся в лучшей ситуации, в которой когда-либо были – мы перешли от ужасно плохой к удовлетворительной и движемся к хорошей“, - заявила Д. Шакалене журналистам в понедельник, заверив их, что она разделяет точку зрения главы правительства в отношении российской угрозы.

„Геополитические обстоятельства действительно очень плохие. (...) Но мы наиболее подготовлены и действуем очень, очень быстро, чтобы иметь всё необходимое, чтобы противостоять любому сценарию“, - заверила она.