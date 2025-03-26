Министр обороны предоставила новейшую информацию: проводят очень сложную операцию

„Это технически очень сложная операция. Ведется поисково-спасательная операция. Хочу это подчеркнуть. Подтверждений нет. Как только операция завершится, подтвердится та или иная информация, точно всех информируем, я думаю, важно, что вместе работают американские и литовские военные, а также частные компании. Надо выполнить немало действий, чтобы получить результат как можно скорее. О причинах говорить пока рано“, – сказала Шакалене.