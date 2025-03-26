Министр обороны предоставила новейшую информацию: проводят очень сложную операцию

„Это технически очень сложная операция. Ведется поисково-спасательная операция. Хочу это подчеркнуть. Подтверждений нет. Как только операция завершится, подтвердится та или иная информация, точно всех информируем, я думаю, важно, что вместе работают американские и литовские военные, а также частные компании. Надо выполнить немало действий, чтобы получить результат как можно скорее. О причинах говорить пока рано“, – сказала Шакалене.
По ее словам, работать планируют круглосуточно.
„Очень интенсивно работают и будут работать круглые сутки, как литовцы, так и американцы. Работают и другие ведомства. Надо выполнить дополнительные работы. Один из военных, который отработал сутки, отказался отдыхать, сказал, что хочет дальше участвовать в операции“, – сказала Шакалене.
Командарм Литвы Раймундас Вайкшнорас сказал, что спасательная операция зависит от погодных условий.
„Сейчас стянули технику, которая нужна, надо еще кое-что доставить. Все будет зависеть от времени, которое это займет, от погодных условий“, – сказал он, прибавив, что больше ничего сказать не может.
„Сейчас ведется расследование. В нем участвует Военная полиция. Расследуют исчезновение военных. Ведется поисково-спасательная операция, поэтому больше ничего комментировать не могу“, – сказал командарм.
Напомним, что во вторник в 16.45 ч. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничной машине на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. „Установлено возможное место инцидента, ведутся поиски и спасательная операция“, – сказал в среду майор Литовской армии Гинтаутас Цюнис.
„Военные из первой бригады третьей пехотной дивизии во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях“, – сказано в пресс-релизе посольства США.