2025.03.26 21:32

Министр обороны предоставила новейшую информацию: проводят очень сложную операцию

 
военные будут работать круглосуточно
ELTA
ru.DELFI.lt
Dovilė Šakalienė
Dovilė Šakalienė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене в среду вечером отправилась на полигон им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Она заверила, что о причинах инцидента говорить пока рано. Министр подтвердила, что данных о гибели военных нет.

„Это технически очень сложная операция. Ведется поисково-спасательная операция. Хочу это подчеркнуть. Подтверждений нет. Как только операция завершится, подтвердится та или иная информация, точно всех информируем, я думаю, важно, что вместе работают американские и литовские военные, а также частные компании. Надо выполнить немало действий, чтобы получить результат как можно скорее. О причинах говорить пока рано“, – сказала Шакалене.

По ее словам, работать планируют круглосуточно.

„Очень интенсивно работают и будут работать круглые сутки, как литовцы, так и американцы. Работают и другие ведомства. Надо выполнить дополнительные работы. Один из военных, который отработал сутки, отказался отдыхать, сказал, что хочет дальше участвовать в операции“, – сказала Шакалене.

Командарм Литвы Раймундас Вайкшнорас сказал, что спасательная операция зависит от погодных условий.

„Сейчас стянули технику, которая нужна, надо еще кое-что доставить. Все будет зависеть от времени, которое это займет, от погодных условий“, – сказал он, прибавив, что больше ничего сказать не может.

„Сейчас ведется расследование. В нем участвует Военная полиция. Расследуют исчезновение военных. Ведется поисково-спасательная операция, поэтому больше ничего комментировать не могу“, – сказал командарм.

Что известно?

  • Глава НАТО Марк Рютте: в Литве погибли четверо американских военных;

  • Во вторник появилась информация о том, что во время учений на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде пропали четверо американских военных на гусеничном транспортном средстве;

  • В среду армия сообщила, что возможное место происшествия установлено, ведутся поиски и спасательная операция;

  • Операцию возглавляет Литовская армия, в ней участвуют пожарные-спасатели и другие ведомства. Задействованы вертолеты ВВС и СОГГ;

  • Посольство США сообщило, что пропали военные 1 и 3 пехотных дивизий; По данным источников, американские военные погибли;

  • Глава Минобороны приехала на полигон в Пабраде.

Напомним, что во вторник в 16.45 ч. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничной машине на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. „Установлено возможное место инцидента, ведутся поиски и спасательная операция“, – сказал в среду майор Литовской армии Гинтаутас Цюнис.

„Военные из первой бригады третьей пехотной дивизии во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях“, – сказано в пресс-релизе посольства США.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии