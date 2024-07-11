Министр обороны предложил Нидерландам размещать систему Patriot в Литве на регулярной основе

„В настоящее время Нидерланды разместили в Литве для учений систему ПВО Patriot. Это является прочной основой для скорейшего внедрения ротационной модели противовоздушной обороны НАТО в Литве, а также посылает союзникам убедительный сигнал присоединиться к ней. Поэтому я предложил Нидерландам регулярно организовывать подобные учения в Литве“, – написал министр в своем аккаунте в Facebook.

По словам министра, свой вклад в укрепление передовой обороны региона продолжит вносить и Чехия.

Планируется, что к 2028 г. Чехия разместит в Литве около полутора сотен военнослужащих для миссии ПВО НАТО.