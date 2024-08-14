Министр обороны после встречи с Зеленским: Россия перебрасывает военных из Калининграда

„Конечно, это связано с (Курском), они показывают, что они могут, и, если бы у них все сейчас было в руках – разное оружие и другие возможности, то они много могли бы сделать, вытесняя россиян со своей территории. И они так показывают, что „можно, только дайте средства. Дайте все, что эффективно“, и они это сделают. Это серьезная весть Западу“, – сказал Кащюнас.