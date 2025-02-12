Министр обороны: планы по финансированию обороны остаются неизменными

„Что касается нашего плана по финансированию обороны, то он был составлен на основе оценки того, что именно должно быть у нашей армии, какие закупки необходимо сделать за определенный период времени. Красную линию времени для нас провела оценка ситуации с безопасностью. Это значит, что складывается, что нам нужно приобрести обязательно к 2030 году, мы подсчитали, в какую сумму это выходит и после сложения этой суммы в среднем получаем определенный процент“, – заявила во вторник журналистам в Министерстве обороны (Минобороны) Шакалене.
„Да, конкретные проценты не вписаны, но это абсолютно ничего не меняет. Наш основной сигнал остается прежним: мы знаем, к чему мы должны быть готовы. ГСО единогласно принял решение, что мы должны выполнить определенные работы и завершить определенные закупки к определенному году. Мы движемся в этом направлении. Насчет этого никаких изменений нет“, – подчеркнула она.
В понедельник Палуцкас заявил, что решение ГСО о выделении 5-6% на оборону ВВП со следующего года до 2030 г. не закреплено ни в одном соглашении. Представители оппозиции подвергли критике подобные заявления, заверив, что это свидетельствует об отступлении Правительства от взятых на себя обязательств.
В свою очередь спикер Сейма Саулюс Сквернялис утверждает, что правящее большинство в коалиционном соглашении обязалось укреплять безопасность страны и учитывать военные советы. Он подчеркивает, что решения ГСО отражают такие обязательства.
Напомним, что в январе Государственный совет обороны (ГСО) договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6% валового внутреннего продукта (ВВП).
Как сообщалось ранее, после заседания Госсовета обороны в октябре было объявлено, что армейская дивизия не сможет достичь полной боевой готовности к 2030 году, как планировалось. По оценке президента, если финансирование национальной обороны не будет увеличено, и ситуация в оборонной промышленности не изменится, то дивизия наберет мощность только в 2036-2040 годах.
Глава государства Науседа ранее заявлял, что для формирования дивизии к намеченному сроку ассигнования на оборону должны составить 5,5% ВВП.
ГСО одобрил предложение о формировании национальной дивизии еще в мае 2023 года.