Министр обороны: планы по финансированию обороны остаются неизменными

„Что касается нашего плана по финансированию обороны, то он был составлен на основе оценки того, что именно должно быть у нашей армии, какие закупки необходимо сделать за определенный период времени. Красную линию времени для нас провела оценка ситуации с безопасностью. Это значит, что складывается, что нам нужно приобрести обязательно к 2030 году, мы подсчитали, в какую сумму это выходит и после сложения этой суммы в среднем получаем определенный процент“, – заявила во вторник журналистам в Министерстве обороны (Минобороны) Шакалене.