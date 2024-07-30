Министр обороны обсудит с местными жителями строительство завода Rheinmetall в Радвилишкском районе

„Цель (встречи) – рассказать о территории с точки зрения безопасности, разъяснить жителям и ответить на возникающие вопросы, которые могут вызывать обеспокоенность“, - рассказала Elta представитель министра Эмиле Балодите.

Во встречах Л. Кащюнас примет участие вместе с представителями армии. Они пройдут в Байсогале, Шедуве и Радвилишкисе.

В середине июля Правительство одобрило предложение Министерства экономики и инноваций о том, чтобы заводу Lithuanian Center of Excellence for Ammunition, который хочет построить Rheinmetall, был присвоен статус проекта, обеспечивающего непосредственные нужды государственной безопасности и обороны.