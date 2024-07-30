Министр обороны обсудит с местными жителями строительство завода Rheinmetall в Радвилишкском районе

„Цель (встречи) – рассказать о территории с точки зрения безопасности, разъяснить жителям и ответить на возникающие вопросы, которые могут вызывать обеспокоенность“, - рассказала Elta представитель министра Эмиле Балодите.
Во встречах Л. Кащюнас примет участие вместе с представителями армии. Они пройдут в Байсогале, Шедуве и Радвилишкисе.
В середине июля Правительство одобрило предложение Министерства экономики и инноваций о том, чтобы заводу Lithuanian Center of Excellence for Ammunition, который хочет построить Rheinmetall, был присвоен статус проекта, обеспечивающего непосредственные нужды государственной безопасности и обороны.
Это значит, что начать строительство завода можно будет без разрешения, его нужно будет получить до окончания строительства. Эти изменения еще в апреле одобрил и Сейм.
Они упрощают процедуры территориального планирования, формирования земельных участков и строительства, а также создают условия для начала деятельности оборонной промышленности в Литве в кратчайшие сроки.
В начале июня министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте подписала с немецким гигантом военной промышленности Rheinmetall договор о его развитии в Литве. Согласно сообщению Министерства экономики и инноваций, проекту присвоен статус крупного.
Планируется, что инвестиции в завод боеприпасов составят более 180 млн евро и будет создано более 150 рабочих мест. Завод будет производить тысячи боеприпасов в год, часть из которых также будет использоваться для нужд Литовской армии.