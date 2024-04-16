Министр обороны обсудил с послом Нидерландов размещение ЗРК Patriot в Литве

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Во вторник министр обороны Лауринас Кащюнас встретился с послом Нидерландов в Литве Джеком Твиссом Куорлзом ван Аффордом.

На встрече наибольшее внимание было уделено обсуждению решения Нидерландов о размещении в Литве зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

По словам министра обороны Л. Кащюнаса, этот шаг Нидерландов является четким сигналом другим странам, призывающим их внести свой вклад в реализацию ротационной модели воздушной обороны, чего особенно важно добиться перед Вашингтонским саммитом в июле этого года.

"Хочу искренне поблагодарить вас за решение разместить этим летом в Литве ЗРК Patriot. Надеюсь, что мы сможем в будущем сотрудничать с вашей страной по ротационной модели ПВО. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку принимающей страны в размещении сил ПВО в Литве", - цитируется в сообщении министр.

В конце марта Нидерланды приняли решение разместить в Литве на несколько недель этим летом ЗРК большой дальности Patriot. Сообщается, что нидерландская военная единица будет тренироваться в Литве вместе с частями Литовской армии.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала, что нидерландское подразделение, прибывающее в Литву для участия в учениях, будет способствовать повышению готовности противовоздушной обороны НАТО.

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