Министр обороны об активизации атак российских спецслужб: цель – раскол общества

"Не стоит ожидать, что Россия откажется от своих методов и просто будет ждать окончания войны в Украине. Раскол в соседних обществах, демонстрация того, на что они способны, а их государственные органы не в силах отражать такие гибридные атаки – это происходило и будет происходить постоянно", – заявил в четверг Анушаускас в эфире радиостанции Žinių radijas.
"Это – преследование одной цели: раскол в обществах наших стран и усиление недоверия к государственным органам", – добавил министр.
Правоохранительные органы Латвии в среду объявили о задержании лица, которое подозревается в осквернении красной краской памятника лидеру партизан Раманаускасу-Ванагасу в Меркине в конце января, сообщил телеканал TV3.
Мужчина с российским и эстонским гражданством был задержан 8 февраля на латвийско-белорусской границе. Латвийские спецслужбы установили, что он выполнял указания российских спецслужб. Сообщается, что против мужчины возбуждено дело за пособничество враждебному государству в действиях против Латвии.
По оценке Литовской разведки, в ближайшее время вероятность подобных атак на различные объекты страны останется высокой.