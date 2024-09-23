Министр обороны Нидерландов: Важно показать России, что НАТО не приемлет нарушений нашего воздушного пространства

- Что мы знаем, так это то, что нам нужно очень внимательно изучить, а также работать, потому что мы, Нидерланды, являемся стратегическим центром и транзитной страной, когда речь идет о поставках оборудования, например, из Соединенных Штатов в страны Балтии. У нас есть большие гавани в крупных портах Атлантики, и они должны доставляться через нашу страну и через нашу инфраструктуру. И мы должны быть уверены, что наша инфраструктура, будь то железные или автомобильные дороги, или порты, имеет все необходимые условия для доставки таких больших объемов оборудования. И сейчас мы, конечно, строим планы и обновляем все, чтобы убедиться, что мы к этому готовы. Но также иногда мы видим, что существуют некоторые проблемы и препятствия. И когда речь идет об инфраструктуре, это не то, что можно легко устранить. Но нам нужно выявить эти проблемы на всем протяжении коридора от Нидерландов до стран Балтии и посмотреть, как мы можем их устранить. Потому что если здесь, в странах Балтии, произойдет эскалация напряженности и потребуется больше техники и больше военных, чтобы добраться сюда, то мы должны убедиться, что на этом пути нет никаких препятствий.