Министр обороны: независимо от исхода войны в Украине, Россия остается долгосрочной угрозой

„Независимо от исхода войны в Украине, Россия останется долгосрочной угрозой. Поэтому необходимо не только сохранить поддержку Украины, но и срочно существенно увеличить оборонный бюджет и инвестировать в оборонную промышленность“, - цитируется Д. Шакалене в сообщении Министерства обороны.
„Хорошая новость, что Соединенное Королевство увеличило расходы на оборону до 2,5 проц. ВВП и увеличит их до 3 проц.“, - добавила она.
Во время визита в Лондон министр подчеркнула, что восприятие российской угрозы является одним из аспектов, объединяющих Литву и Великобританию.
„Нас объединяют не только прочные двусторонние связи, но и наш подход к угрозе, которую Россия представляет для европейской безопасности. Поэтому мы благодарны Великобритании за ее последовательные усилия по укреплению безопасности восточного фланга НАТО. Мы решительно поддерживаем JEF как гибкую платформу, которая позволяет единомышленникам действовать сообща, особенно в тех случаях, когда другие могут колебаться“, - заявила министр Д. Шакалене.
В ходе визита в Великобританию Д. Шакалене встретилась с министром обороны страны Джоном Хили и председателем Комитета по обороне Танманджитом Сингхом Деси, членами парламента, представителями СМИ и членами академического сообщества. На встречах, состоявшихся в ходе визита, обсуждались вопросы увеличения финансирования обороны, трансатлантических связей, поддержки Украины, российской угрозы, обязательств Европы в сфере безопасности и укрепления оборонного потенциала.
Министерство отмечает, что Литва вносит свой вклад в возглавляемую Великобританией миссию по обучению украинских солдат Interflex, в которой также участвуют Канада, Дания, Новая Зеландия, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Норвегия и Австралия.