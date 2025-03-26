Министр обороны: независимо от исхода войны в Украине, Россия остается долгосрочной угрозой

„Независимо от исхода войны в Украине, Россия останется долгосрочной угрозой. Поэтому необходимо не только сохранить поддержку Украины, но и срочно существенно увеличить оборонный бюджет и инвестировать в оборонную промышленность“, - цитируется Д. Шакалене в сообщении Министерства обороны.

„Хорошая новость, что Соединенное Королевство увеличило расходы на оборону до 2,5 проц. ВВП и увеличит их до 3 проц.“, - добавила она.

Во время визита в Лондон министр подчеркнула, что восприятие российской угрозы является одним из аспектов, объединяющих Литву и Великобританию.