Министр обороны не сомневается, что Китай помогает России вести войну в Украине: это команда оси зла

Китай утверждает, что в отношении войны соблюдает нейтралитет и, в отличие от США и других западных стран, не оказывает никакой помощи ни одной из сторон. Однако он поддерживает тесные политические и экономические отношения с Россией, а страны НАТО считают, что Пекин „явно создает условия“ для продолжения Москвой своего вторжения, которое он никогда так и не осудил.