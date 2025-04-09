Министр обороны не сомневается, что Китай помогает России вести войну в Украине: это команда оси зла

„Мне лично кажется, что весьма активное участие Китая, как финансово, так и политически, и другими способами, в поддержке России не должно вызывать никаких сомнений относительно того, какова роль Китая, какова его цель и насколько успешно действует эта команда оси зла“, - заявила Д. Шакалене журналистам в Сейме.
По ее словам, тот факт, что украинцы взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российских войск, лишь усиливает подобную позицию.
„Если это подтвердится, это еще один вариант иллюстрации“, - отметила она.
Президент Украины во вторник сообщил, что украинские солдаты взяли в плен двух граждан Китая, воевавших на стороне российских войск. Он заявил, что имеются доказательства того, что на стороне российских войск воюет „гораздо больше граждан Китай“, однако представитель МИД Китая назвал это утверждение „совершенно беспочвенным“. Наконец, в среду МИД Китая призвал своих граждан избегать зон конфликтов и участия в военных действиях.
После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Москва и Пекин начали укреплять политическое, военное и экономическое сотрудничество.
Китай утверждает, что в отношении войны соблюдает нейтралитет и, в отличие от США и других западных стран, не оказывает никакой помощи ни одной из сторон. Однако он поддерживает тесные политические и экономические отношения с Россией, а страны НАТО считают, что Пекин „явно создает условия“ для продолжения Москвой своего вторжения, которое он никогда так и не осудил.