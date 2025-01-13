2025.01.13 09:24

Министр обороны на встрече с представителями США: вы остаетесь нашим главным стратегическим союзником

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Dovilė Šakalienė
Dovilė Šakalienė
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

В пятницу министр обороны Довиле Шакалене встретилась с представителями делегации США, находящейся с визитом в Литве. В ходе встречи министр заверила, что эта страна остается главным стратегическим партнером Литвы.

„Сегодня мы ясно видим, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для европейских стран, поэтому быстрое увеличение оборонного бюджета союзников по НАТО и устойчивая и оперативная поддержка Украины являются вопросом национальной безопасности для всех нас. Литва это понимает. Мы не только являемся одним из крупнейших сторонников Украины по ВВП, но и планируем в этом году выделить на оборону почти 4 процента ВВП“, - заявила Д. Шакалене.

Как указывает Министерство обороны, в ходе встречи политики также обсудили трансатлантическую архитектуру безопасности, важность литовско-американских отношений, поддержку Украины, возникающие угрозы со стороны Китая и другие вопросы двустороннего сотрудничества.

По данным Министерства обороны, Литва является крупнейшим покупателем американского оружия в странах Балтии. Приобретения страны из США в среднесрочной перспективе оцениваются в 1,3 млрд долларов и составляют почти 20 проц. всех приобретений Литвы.

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