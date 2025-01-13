Министр обороны на встрече с представителями США: вы остаетесь нашим главным стратегическим союзником

„Сегодня мы ясно видим, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для европейских стран, поэтому быстрое увеличение оборонного бюджета союзников по НАТО и устойчивая и оперативная поддержка Украины являются вопросом национальной безопасности для всех нас. Литва это понимает. Мы не только являемся одним из крупнейших сторонников Украины по ВВП, но и планируем в этом году выделить на оборону почти 4 процента ВВП“, - заявила Д. Шакалене.