Министр обороны на встрече с представителями США: вы остаетесь нашим главным стратегическим союзником

„Сегодня мы ясно видим, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для европейских стран, поэтому быстрое увеличение оборонного бюджета союзников по НАТО и устойчивая и оперативная поддержка Украины являются вопросом национальной безопасности для всех нас. Литва это понимает. Мы не только являемся одним из крупнейших сторонников Украины по ВВП, но и планируем в этом году выделить на оборону почти 4 процента ВВП“, - заявила Д. Шакалене.
Как указывает Министерство обороны, в ходе встречи политики также обсудили трансатлантическую архитектуру безопасности, важность литовско-американских отношений, поддержку Украины, возникающие угрозы со стороны Китая и другие вопросы двустороннего сотрудничества.
По данным Министерства обороны, Литва является крупнейшим покупателем американского оружия в странах Балтии. Приобретения страны из США в среднесрочной перспективе оцениваются в 1,3 млрд долларов и составляют почти 20 проц. всех приобретений Литвы.